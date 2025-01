Liberoquotidiano.it - "Picchiano gli ispiratori, autoritarismo": Prodi, parole choc su Meloni a PiazzaPulita | Guarda

"È ora di ricominciare a discutere, sono due anni che siamo muti, bisogna organizzare programmi, mettersi insieme. Forse questo fa paura perché fino a ora è stato come sparare sulla Croce rossa, ora se si comincia a discutere comincia una dinamica politica che deve andare avanti in fretta perché tra due anni ci sono le elezioni". Romanolancia un messaggio alle opposizioni in vista dei due convegni centristi in programma sabato a Orvieto e Milano. Poi l'ex premier ha aggiunto: "L'importante è discutere. Io ho fatto l'Ulivo perché i riformismi potessero discutere e non ho intenzione di contribuire alla nascita di un partito cattolico, non è il momento della storia per questo. Ma finalmente si ricomincia a discutere, c'è tante gente che vuole partecipare". Poi aggiunge: "Se dai convegni in programma sabato a Milano e poi ad Orvieto potrà nascere un partito cattolico che si allei con il Pd? Non lo so e non mi interessa.