Liberoquotidiano.it - Piano Mattei, nasce “Villaggio Italia”: istruzione e imprese il 12 e 13 febbraio al Cairo

Al Ministero dell'e del Merito, il Ministro Giuseppe Valditara ha incontrato il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, nell'ambito della organizzazione della missioneche si terrà in Egitto il 12 e 13prossimi. Si tratta del primo evento operativo dopo la firma del protocollo d'intesa con il governo egiziano del 17 marzo 2024 “Saremo presenti alcon ‘', portando decine di Its, alcune eccellenze della nostratecnico-professionale, esempi di modelli educativi innovativi, a iniziare dal 4+2, la nuova filiera tecnologica professionale, ma anche decine di aziende dei settori prioritari per la collaborazione bilaterale con l'Egitto. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione le migliori esperienze formativene, in un dialogo costante con il mondo delle, per favorire la cooperazione e lo sviluppo”, ha dichiarato Valditara.