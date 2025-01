Fanpage.it - Perché solo in una piccola area di corso Garibaldi a Milano non si può comprare il gelato da asporto dopo le 22

Un'ordinanza sindacale pubblicata nel 2021 dal Comune divieta ai locali di, tra via della Moscova e via Marsala, di vendere bevande e cibo dadi qualunque tipo dalle 22 alle 6 del giorno seguente. Il provvedimento è stato preso in seguito a una sentenza del Tar del 2021, ma i commercianti lamentano di non essere mai stati interpellati e che queste misure mettono a rischio le loro attività.