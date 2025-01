Lanazione.it - Papaleo a Artè “Perdere tempo mi viene facile“

Tanti lucchesi hanno avuto modo di incontrarlo direttamente nell’occasione del film di Leonardo Pieraccioni girato principalmente a Lucca (in parte anche in Sardegna) nel 2011 “Finalmente la felicità“. Molti di più hanno potuto apprezzarlo nelle numerose pellicole che sono seguite (circa 25) e che danno ragione del suo personale successo, l’ultima è quella di Paolo Genovese “FolleMente“. Simpatico, poliedrico, ha dato il via alla sua densa carriera di artista sul grande schermo, attore, regista e sceneggiatore, nientemeno che con “Il male oscuro“ di Mario Monicelli per poi ritagliarsi un ruolo imperituro ne “I laureati“ sempre di Pieraccioni. Ed oggi ritorna grazie alla stagione del cinema teatrodi Capannori che lo vedrà sul palco domani alle 16. Questa volta si avvicinerà al suo pubblico con il libro “mi”, dove interanche l’autore il professore Igor Vazzaz.