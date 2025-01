Inter-news.it - Nota tattica di Inter-Bologna: difesa schiacciata in due modi

Leggi su Inter-news.it

, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’. Dopoparliamo della pressione impostata da Italiano.STUDIATA – Italiano per la sfida contro l’ha impostato il suocon unaspecifica, studiata apposta per l’occasione. L’idea era quella di tenere gli uomini di Inzaghi col baricentro più basso possibile. Per farlo il tecnico ha impostato una pressione alta e immediata sullanerazzurra, portata avanti in due. Un’impostazione da cui l’ha faticato a uscire.PRESSIONE ALTISSIMA – Ilè venuto a San Siro con l’idea precisa di portare una pressione alta sul possesso palla dall’. Anzi altissima. Gli uomini di Italiano infatti non si accontentavano, per così dire, di andare a prendere i difensori uomo su uomo, ma si alzavano fin su Sommer quando veniva coinvolto.