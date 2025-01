Lettera43.it - Morto il regista David Lynch, aveva 78 anni

Mondo del cinema in lutto. A 78il. A dare l’annuncio la famiglia, con un post su Facebook: «C’è un grande vuoto nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come avrebbe detto, guardate la ciambella e non il buco».La carriera dicultMente creativa della serie I segreti di Twin Peaks, diventato un fenomeno culturale,nel corso della carriera ha ricevuto tre nomination al Premio Oscar per la regia (per The Elephant Man, Velluto blu e Mulholland Drive) e vinto la Palma d’oro al Festival di Cannes 1990 per Cuore selvaggio. Oscar alla carriera nel 2020 e Leone d’oro alla carriera a Venezia,esordito nel 1977 comecon Eraserhead – La mente che cancella. L’ultimo film diretto è stato Inland Empire, uscito nel 2006. Nel 2024 ilstatunitenserivelato di essere affetto da una grande forma di enfisema – causato dal vizio per il fumo – che gli avrebbe impedito di lasciare casa per girare nuovi film.