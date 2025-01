Ilrestodelcarlino.it - Medolla Flexus, uno speciale omaggio a Gaber

Serata evento, sabato, al cinema teatro Facchini di, una storica sale risalente a quasi un secolo fa, che per celebrare l’85esimo anniversario della nascita di uno dei più grandi cantautori italiani, Giorgio, nell’ambito della sua stagione 2024-2025, ha deciso di renderglicon concerto spettacolo. A far rivivere testi e armonie dell’artista milanese, capace di creare una forma unica e inimitata di teatro, il teatro-canzone, sanno i. Toccherà, infatti, a questo gruppo carpigiano con più di venti anni di esperienza musicale alle spalle esibirsi nell’appuntamento in programma sabato, il 18 gennaio, alle 21. Lo spettacolo è un viaggio che attraversa 30 anni di teatro-canzone, dai primi successi degli anni ‘60 ai capolavori della maturità. I brani sono riletti interamente attraverso un’interpretazione originale che evita l’imitazione, spaziando fra sonorità acustiche, tango, swing, rock e folk in un costante intreccio tra musica e testi.