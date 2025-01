MasterChef nuovo appuntamento stasera 16 gennaio | le anticipazioni

Leggi su Dailyshowmagazine.com

Italia torna questa sera, giovedì 16, con unin esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La puntata sarà incentrata sui temi della biodiversità e sul green, con un 'viaggio' che partirà dall'attenzione al risparmio energetico anche in cucina e arriverà fino al Perù, tra i sapori piccanti ed esotici della cucina sudamericana. La gara di questa sera avrà inizio con la Mystery Box "green" in cui gli aspiranti chef dovranno cucinare avendo a disposizione un minutaggio ridotto di elettricità. Dopo, sarà il momento dei due ospiti che i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accoglieranno nel cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy: il pluripremiato pizzaiolo Franco Pepe del ristorante Pepe in Grani a Caiazzo (Caserta) e Pía León, vincitrice nel 2021 del premio del World's 50 Best Restaurant come miglior chef donna del mondo.