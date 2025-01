Quifinanza.it - L’Unione europea invia 120 milioni in aiuti umanitari a Gaza mentre l’accordo vacilla

Proprioil premier israeliano Benjamin Netanyahu annuncia cheper il rilascio degli ostaggi e il cessate il fuoco nella Striscia dipotrebbe saltare,ha annunciato un pacchetto didiretto ai territori palestinesi che si affacciano sul Mediterraneo da 120di euro.Glisaranno elargiti il prima possibile per sfruttare il cessate il fuoco, che dovrebbe permettere ai camion carichi di cibo e medicine di raggiungere la Striscia attraverso i varchi israeliani. Negli ultimi mesi l’Idf è stato accusato di aver sistematicamente impedito l’accesso dei rifornimenti a, aggravando la crisia nella regione.annuncia un pacchetto diLa presidente della CommissioneUrsula Von der Leyen ha comunicato che glieuropei aincluderanno:Cibo per alleviare la crisi alimentare nella Striscia;Assistenza sanitaria per supportare le strutture ospedaliere rimaste;Forniture di acqua e servizi di sanificazione delle risorse idriche presenti a;Tende temporanee per alleviare la carenza di abitazioni dovuta alla distruzione causata dalla guerra;Protezione agli elementi più vulnerabili della popolazione.