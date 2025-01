Oasport.it - LIVE Italia-Algeria 19-14, Mondiali pallamano 2025 in DIRETTA: gli azzurri stringono i denti in avvio di ripresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39? Gol di Abdi che prova a tenere in vita gli algerini. Sulla ricostruzione opposta Mengon arriva al tiro ma la conclusione termina di poco larga.19-15.38? Rete dall’angolo di Daoud.19-14.37? Lancio lungo rischioso di Ebner verso Prantner che viene anticipato dal difensore algerino. Gli arbitri vedono anche un’infrazione in attacco del numero 2 dell’.36? Goooooool!! Iballi finta il tiro schiacciato e trova la rete con il pallonetto.19-13.35? Ritmi forsennati con Bortoli che risponde immediatamente alla rete di Abdi, il quale aveva segnato in contropiede dopo la girella sbagliata da Prantner.18-13.34? Gooooool!! Rete di Pablo Marrochi che sfrutta l’entusiasmo generato dalla parata di Colleluori e riporta glisul +5.