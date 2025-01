Oasport.it - LIVE Biathlon, Individuale femminile Ruhpolding 2025 in DIRETTA: parte bene Hanna Oeberg, attesa per Wierer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.38 Quando sono transitate 21 atlete al secondo poligono solamente una ha trovato il doppio zero.14.37 Lampic ha inserito una marcia superiore e transita ai 5.3 km con 8.6? di ritardo da. La slovena ha guadagnato 10 secondi dopo il poligono.14.37 Zero nella prima serie di Hejdenberg. Dopo il primo poligono ci sono tre svedesi nelle prime tre posizioni.14.36 Noo. Carrara sbaglia sull’ultimo bersaglio e commette il terzo errore della propria gara.14.36 Carrara entra al terzo poligono. Per l’azzurra è importante non sbagliare per provare a sistemare questa gara.14,35 Zero in piedi di Lena Haecki-Gross. La svizzera aveva sbagliato a terra ed ha un ritardo di 50? da.14.34 Doppio errore per Auchentaller. Gara che inizia in salita per l’azzurra.