Ilgiorno.it - La zona a traffico limitato guadagna spazio. Altri 50 metri per salvare i pedoni dal mercato

Si estenderà di50la Ztl del centro storico di Monza. Una scelta per permettere ai residenti e aiuna migliore viabilità stradale durante i giorni deldi piazza Cambiaghi. Nella fattispecie l’amministrazione comunale estenderà i limiti d’accesso ai veicoli fino al tratto di via Colombo compreso tra il civico 9 e l’incrocio con spalto Piodo, spostando a questa soglia il varco d’accesso che in questa strada ha subito vari spostamenti nel corso del tempo, e che ora si vuole definitivamente porre in questo punto. Manca solo l’autorizzazione del ministero delle Infrastrutture per l’installazione dei varchi rossi, che dovrebbe arrivare a giorni. L’obiettivo principale dichiarato dalla giunta è quello di tutelare i, soprattutto quando sono diretti aldel giovedì e sabato in un’appena rinnovata piazza Cambiaghi rispetto a una convivenza difficile con le tante auto che cercano parcheggio in questa densificata area del centro.