Sport.quotidiano.net - Juve, ora il difensore: Araujo più lontano, nuovo tentativo per Tomori

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bologna, 16 gennaio 2025 – E ora, ilcentrale. Cristiano Giuntoli ha piazzato due colpi, un terzino destro, Alberto Costa, e un attaccante, Kolo Muani, che ha prevalso in una lista di mercato ampia e che comprendeva pure Jack Raspadori del Napoli. Già ufficiale il terzino, lo sarà nelle prossime ore la punta giunta dal Psg, il tutto in tempo utile per il Milan, altra partita da non fallire. Adesso gli sforzi si concentreranno in difesa, dove manca un centrale con l’infortunio di Bremer e l’imminente uscita di Danilo. Si ritenta con decisione la cartadal Milan. Attenzione alle strategie offensive, con l’agente di Vlahovic che è in Italia e non è da escludere nessuna opzione.: Giuntoli ci prova Due pedine su tre sono state prese, manca l’ultima ed è ilcentrale, basilare per dare fiato a Gatti e Kalulu e arginare l’infortunio di Bremer e l’uscita di Danilo: Giuntoli torna con forza sudel Milan.