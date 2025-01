Oasport.it - Inter frenata dal Bologna nel recupero, Dumfries e Lautaro non bastano. Napoli a +3 in classifica

Ilsi rivela ancora un tabù per l’: dopo aver frenato la rincorsa scudetto nel 2022, i felsinei stoppano nuovamente i nerazzurri allo Stadio San Siro di Milano. Ildella 19ma giornata, non disputata nel weekend del 4-5 gennaio perché i meneghini erano impegnati nella Supercoppa Italiana (poi persa contro il Milan), si è concluso per 2-2. Gli uomini di Simone Inzaghi occupano la seconda posizione ingenerale a tre lunghezze di distacco dalla capolista, ma con ancora da recuperare la partita con la Fiorentina. Gli ospiti hanno rafforzato l’ottava posizione, a -1 dal Milan e a-1 dalla Fiorentina.L’deve fare a meno del sostegno della Curva Nord e ilsi prende la scena, passando in vantaggio al 15?: botta da fuori di Moro, Castro ci mette il piede e il pallone finisce in rete.