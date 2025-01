Lettera43.it - Il governo di Israele fa slittare il voto sull’accordo di cessate il fuoco a Gaza

L’ufficio del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha annunciato il rinvio della riunione, prevista per giovedì mattina, in cui il gabinetto di sicurezza e i ministri delavrebbero dovuto dare il via libera all’accordo diil. L’ufficio ha giustificato il rinvio sostenendo che «Hamas ha rinnegato parti dell’accordo raggiunto con i mediatori enel tentativo di estorcere concessioni dell’ultimo minuto», e che il gabinetto «non si riunirà finché i mediatori non comunicheranno ache Hamas ha accettato tutti gli elementi dell’accordo».L’ufficio politico di Hamas: «Impegnati a rispettare l’accordo»Non è chiaro quali siano queste richieste e da quali funzionari di Hamas arrivino. I rappresentati del gruppo palestinese in Qatar hanno negato di aver imposto nuove condizioni.