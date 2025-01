Lanazione.it - Il dramma del boscaiolo. Dolore e incredulità. Addio a Mario Morina: "Perché senza risposta"

Si sono presentati davvero in tanti, nella chiesa dei Santi Stefano e Niccolao, per porgere l’estremo saluto a. La comunità di Medicina, i colleghi, gli amici, la famiglia, hanno riempito le navate, hanno voluto essere presenti per accompagnare lo sfortunato operaio nel suo ultimo viaggio. Il 59enne è la terza vittima pesciatina in incidenti sul lavoro negli ultimi anni, dopo i casi di Salvatore Mezzacapo, di Pietrabuona, morto in un cantiere a Cerreto Guidi, e Sandro Maltagliati, investito e ucciso da un muletto nel piazzale della cartiera in cui lavorava. Lunedì mattina, mentre con la cooperativa ’La spiga di grano’ stava lavorando alla pulizia della vecchia strada postale che collega Veneri a Capannori,è stato travolto dall’albero che stava tagliando. Inutile ogni tentativo di soccorso: l’operaio è morto sul colpo.