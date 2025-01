Ilgiorno.it - I fantasmi della pubblicità. Lotta aperta ai cartelloni abusivi

Arrivano di notte, agiscono rapidamente: martello pneumatico, avvitatori, cemento rapido e in meno di mezz’ora il nuovo maxi cartellone pubblicitario (abusivo) è servito. Poi l’azienda si rende irreperibile e l’incasso delle multe (e la rimozione dei cartelli) diventano imprese impossibili. Ce ne sono tanti sulle strade più trafficate, come la Saronno-Monza che attraversa Solaro, spuntano come funghi e ora la polizia locale ha riattivato una battaglia già portata avanti in passato, puntando anche agli utilizzatori finali, i clientiche compare sui. Perché gli installatori, quando vengono scoperti, è già troppo tardi: la ditta non si fa trovare, ha cambiato diversi indirizzi, non risponde alle e-mail, alle telefonate, alle Pec. Vengono inviate le sanzioni, destinate molto probabilmente a non essere pagate.