Giornata Mondiale della Pizza 2025 agli italiani piace così | tutti i segreti dal cornicione all’impasto

Un simbolocucina italiana nel mondo. Non a caso il suo nome è praticamente identico in quasi tutte le lingue (persino il tedesco o il finlandese). Stiamo parlando, chiaramente,.Nata a Napoli in un imprecisato giorno del Sedicesimo secolo, seppur con caratteristiche diverse da quella che conosciamo oggi, lasi è nel tempo guadagnata cuore e palato di miliardi di consumatori in ogni angolo del globo. Non sorprende, quindi, che esista un WorldDay: laInternazionale.A sorprendere, anzi, è forse il fatto che sia nata solo in tempi recentissimi. Correva l’anno 2017. La– o meglio – l’arte deliolo napoletano viene inserita dall’Unesco nella lista dei Patrimoni Immateriali dell’Umanità. Fuche, l’anno dopo, l’Associazione VeraceNapoletana (Avpn) decide di istituire ufficialmente questatutta dedicata all’arte bianca e aiioli che la rinnovano giorno dopo giorno.