Terzotemponapoli.com - Garnacho, tifosi dello United protestano

Da quando è emersa la notizia dell’interessamento del Napoli per Alejandro, idel Manchestersi sono mobilitati sui social per esprimere il loro dissenso. Instagram, TikTok, Facebook e soprattutto X sono stati invasi da messaggi accorati diretti alla società dei Red Devils per bloccare una possibile cessione del talento argentino. Se in Italia si discute da giorni della possibilità di vederecome erede di Kvaratskhelia, per i sostenitoriquesta prospettiva è arrivata come un fulmine a ciel sereno., Amorim non lo vedeAttualmente il classe 2004 non rientra tra le prime scelte del nuovo tecnico Ruben Amorim. La trequarti nel sistema 3-4-2-1 è affidata stabilmente a Bruno Fernandes e Amad Diallo, lasciandospesso relegato in panchina.