Fiorentina vs Torino | le probabili formazioni

Gara valida per la ventunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Tre punti che le due squadre non possono lasciarsi sfuggire, per inseguire la qualificazione in Champions da parte viola, e mettere al sicuro la salvezza da parte granata.vssi giocherà domenica 19 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Franchi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI viola stanno sbandando ultimamente, segno di una perdita di quelle certezze che aveva caratterizzato gran parte del girone d’andata. L’ultima sconfitta patita a Monza ha allungato a quattro la serie di partite senza vittorie, durante le quali è arrivato soltanto un punto. Numeri che pesano e che tengono attualmente fuori dalla zona Champions la squadra di Palladino.Leggermente meglio stanno i granata, almeno in termini di morale, per il pareggio ottenuto nel derby contro la Juventus.