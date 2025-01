Lanazione.it - Finto carabiniere tenta di truffare un’anziana, smascherato

VOLTERRAGrazie a un’atattività di prevenzione e repressione dei reati contro gli anziani, i carabinieri dell’aliquota operativa della Compagnia di Volterra hanno sventato la truffa dele denunciato un 22enne, già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è scattata durante un controllo di routine in una strada alle porte del centro di Volterra. Il giovane, fermato dai militari, ha dichiarato di non avere documenti con sé, né patente, e di essere giunto in città per turismo, senza però fornire indicazioni precise sul suo alloggio. Mentre erano in corso le procedure di identificazione in caserma, una donna anziana, residente proprio nei pressi del luogo del controllo, ha prontamente allertato la centrale operativa dei carabinieri, segnalando untivo di truffa delai suoi danni.