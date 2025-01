Lanazione.it - Domani al Pecci E se ci entrassi dentro?

dalle 19 a mezzanotte, il Centropresenta il primo appuntamento del 2025 di CentroNight, la serata di apertura straordinaria in cui sono visitabili tutte le mostre in corso, come quelle dedicate a Peter Hujar e Louis Fratino, arricchita da E se ci?, il programma di incontri, performance e musica sperimentale realizzato in collaborazione con Kinkaleri, NUB Project Space e OOH-sounds. La serata inizierà con la presentazione del volume ‘Visio – Moving Images in Europe since the 2010s’ a cura di Leonardo Bigazzi. Dalle 20,Cinema ospiterà lo screening delle opere di Simon Liu, Gerard Ortín Castellví, Yuyan Wang e Maryam Tafakory, premiate dal Visio Production Fund (Lo schermo dell’arte). Alle 21.30, la performance ‘AeReA’ del duo Panzetti/Ticconi, a cura di Kinkaleri, indagherà il simbolismo della bandiera come oggetto di separazione e appartenenza.