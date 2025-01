Lanotiziagiornale.it - Disastro del Pnrr sugli asili nido: Piano a rischio per i ritardi

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Per il governo Meloni sulnon c’è nessun ritardo e fila tutto liscio. Ma, come al solito, la verità è ben diversa e lo dimostra l’Ufficio parlamentare di bilancio che nel suo rapporto sullo stato di attuazione delfa il punto sulla situazione riguardante glie le scuole dell’infanzia. Uno degli interventi centrali del, ma su cui emergono “criticità nella realizzazione” che si “ripercuotono sullo stato di avanzamento dei 3.199 progetti censiti in ReGiS”.Nel dettaglio, secondo il cronoprogramma finanziario, dei 3,24 miliardi delle risorse del, a tutto il 2024 avrebbero dovuto essere spesi 1,7 miliardi, ne risultano utilizzati 816,7 milioni. Quindi solo il 25,2%, in pratica un quarto del totale.che mettono aalmeno 17.400 posti sul totale programmato di 150.