Liberoquotidiano.it - "Credo nell'America, ma...". Biden, addio-vergogna: l'ultimo discorso e la "guerra civile" contro Trump

ma la democrazia è minacciata". Ildialla Casa Bianca del presidente uscente Joesa tanto di "chiamata alle armi" preventivail suo successore Donald, che si insedierà il 20 gennaio. E proietta gli Stati Uniti in un clima di strisciante. Il presidente uscente mette in guardia da quelle che per lui sono concrete minacce in arrivo con il secondo mandato di: "Il mio eterno ringraziamento a voi, popolono", ha detto dallo Studio Ovale poco dopo le ore 20 sulla East Coast. "Dopo 50 anni di servizio pubblico, vi do la mia parola cheancora'idea per cui questa nazione si erge, una nazione in cui la forza delle nostre istituzioni e il carattere del nostro popolo contano e devono durare".ha però puntato il ditola banda di "baroni ladri" che circondano il suo successore pronto all'insediamento lunedì prossimo.