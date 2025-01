Scuolalink.it - Concorsi scuola e PNRR2: la scarsa adesione mette in luce criticità nel settore educativo

Il secondo ciclo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () ha introdotto nuove opportunità per il sistema scolastico italiano, tra cuiper l’assunzione di insegnanti in diverse discipline. Tuttavia, alcune classi di concorso hanno registrato un interesse estremamente basso, evidenziando problematiche strutturali e culturali che richiedono interventi mirati. I dati del MIUR mostrano che specializzazioni come Arte e Immagine (A-06), Insegnamento dell’Italiano per Stranieri (A-12) e Scienze Motorie (A-22) hanno attratto un numero limitato di candidature, con rispettivamente 15, 20 e 18 partecipanti. Perché alcune discipline faticano ad attirare candidati? Diverse ragioni spiegano la bassa partecipazione a questi. Le condizioni di lavoro nelle materie artistiche e motorie, spesso caratterizzate da carenze di spazi e attrezzature adeguate, scoraggiano i docenti, che percepiscono il loro ruolo come sottovalutato rispetto ad altre discipline.