Come si vestono gli uomini alla moda al Pitti di Firenze?

Uomo 2025 è tornato e con esso la passerella più democratica di sempre: le strade di. Un caleidoscopio di look audaci, con il meglio dellamaschile, si riversa fuori dFortezza da Basso per conquistare i riflettori. Il risultato? Uno Street Style carico di ispirazioni outfit all’insegna della sartorialità dello e streetwear dove non tutti, però, convincono a pieno. Primavera-Estate 2025: 10 tendenze dalle sfilate X Aspettando la Settimana delladi Milano, la 107esima edizione diUomo si conferma un laboratorio a cielo aperto, dove le tendenze incontrano la creatività più pura.