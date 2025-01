Ilgiorno.it - Cecilia Rodriguez, dalla grande paura al sollievo: “Mio papà Gustavo fuori pericolo, la cosa più bella di questo 2025”

Milano, 16 gennaio– Traspaiono gioia edalle parole di, che nelle scorse ore ha risposto ad alcune domande dei suoi follower su Instagram. Tra i primi quesiti posti dai “seguaci” una domanda sulle condizioni di, rimasto gravemente ferito in un incendio in provincia di Varese, il 5 dicembre scorso. “Miosta molto bene – ha dettoin una storia -. Ovviamente continua con tutte le sue cure, le medicazioni, le terapie. Soprattutto la fisioterapia per la mobilità delle mani ma ora sta bene. E sono molto contenta, siamo tutti molto più sereni in famiglia”. Subito dopo, sorella minore di Belen, ha postato una foto di lei e il padre il giorno del suo matrimonio con Ignazio Moser. “Lapiùdi? Che miosia”.