Anteprima24.it - Capua, l’appello della minoranza a sindaco e alla Municipale: “Voci circolanti da mettere a tacere”

Tempo di lettura: 2 minutiI quattro consiglieri comunalini diMassimo Antropoli, Fernando Brogna, Pietro Di Rauso e Carmela Ragozzino hanno fatto pervenire una nota in cui si legge una richiesta di verifica fatta al primo cittadino Adolfo Villani e al ComandantePolizia. Gli accertamenti a cui fanno riferimento i quattro esponenti del parlamentinono sono perche stanno circolando in città da alcuni giorni relative ad un’attività commerciale. Nello specifico si legge che non è costume di questa opposizione fungere da inquisitori e tantomeno il compito di ogni consigliere comunale è indagare su quanto accada sul territorio cittadino.Altra cosa è tutelare sempre gli interessicomunità e assicurare che ogni atto proveniente dcasa comunale o che veda coinvolto un rappresentante delle Istituzioni rispetti i dettami imposti dlegge.