Oasport.it - Calcio femminile: la Fiorentina frenata dal Milan in Coppa Italia, pareggio per l’Inter. Si decide tutto al ritorno

Terminano con due pareggi le ultime partite valide per la2024-2025 di. Dopo i successi di Juventus e Roma nella giornata odierna non sono andate oltre l’1-1 la, frenate rispettivamente daldal Sassuolo. L’accesso in semifinale si giocherà quindi nella gara di.Ancora a secco di vittoria la Viola che, ormai in crisi nera da alcune settimane, rompe gli indugi scoccare della mezz’ora con undi rigore concretizzato da Severini e provocato da Soffia, colpevole di aver steso in area Bredgaard. Ma la risposta delle rossonere arriva nelle prime battute della seconda frazione grazie ad Arrigoni, perfetta nel ribadire la sfera in rete ben servita da Ijeh. La marcatrice avrà poi un’occasione ghiottissima al 62’, quando affonda sulla fascia crossando al centro per Doping, la quale però vola sopra la traversa.