Benevento l’abbondanza arriva al momento giusto | tre gare in otto giorni turn over inevitabile

Tempo di lettura: 3 minutiInfermeria ai minimi termini e nessun calciatore squalificato. In una fase clou del torneo che impegnerà ilin trein, complice il recupero di martedì 21 gennaio con il Potenza, in casa giallorossa sono presenti le due condizioni ideali per affrontare così tanti impegni ravvicinati. Mister Auteri, infatti, può disporre quasi dell’intera rosa a sua disposizione perché all’appello manca solo il lungodegente Filippo Nardi e il difensore Biagio Meccariello, ancora alle prese con il problema al ginocchio che lo sta costringendo ad allenarsi a parte. Per il resto, non dovrebbero esserci dubbi sui recuperi dei difensori Riccardo Capellini e Angelo Viscardi, che durante la settimana hanno gestito senza problemi qualche piccolo acciacco. Stessa cosa per l’attaccante Mario Perlingieri, costretto a fare i conti con un fastidioso virus intestinale ormai alle spalle e il centrocampista Angelo Talia, anche lui reduce da un leggero affaticamento.