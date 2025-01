Anteprima24.it - Benevento, il 25 gennaio c’è la ‘Marcia della Pace’

Tempo di lettura: 2 minuti“La Pace in azione”. È questa l’iniziativa promossa dall’Azione Cattolica Italiana per il MesePace di quest’anno, che secondo lo stile che ne contraddistingue la proposta, non costituisce solo uno slogan che accompagna i percorsi educativi per un tratto di strada, ma esprime l’impegno che l’associazione desidera rinnovare ogni giorno, come singoli e come comunità, ad essere concretamente artigiani di pace e a favorirne lo sviluppo, tanto più in questo anno nel quale si celebra il Giubileo. Con slogan “La Pace in Azione” l’Azione Cattolica desidera sottolineare che la pace non è mai un traguardo acquisito, ma un percorso che richiede lo sforzo di ciascuno di noi. Costruire la pace è un’azione quotidiana, un impegno costante che ognuno può mettere in pratica, ponendo attenzione al riconoscimentodignità di ogni persona.