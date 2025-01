Lanazione.it - "Amarezza ma non molliamo. Pensiamo a vincere il derby"

In attesa di sapere l’esito del ricorso presentato al Tar dai tifosi spezzini, avverso il divieto di trasferta per il, la delusione per il pareggio dello Spezia nel match contro la Juve Stabia non scalfisce la fiducia per il futuro: "Un po’ dic’è, ma non, anche se la corsa per la promozione diretta si complica. Vinciamo il, contro tutto e tutti!". Non fa drammi Paolo Trivelloni: "Un pareggio giusto, anche se c’èper il rigore malamente sbagliato da Pio che avrebbe potuto indirizzare la partita in un altro verso. Nel primo tempo la squadra ha giocato bene, è calata nella ripresa, si è sentita la mancanza di Salvatore Esposito. Prendiamoci questo punto e andiamo aa Carrara. Il campionato di Serie B è molto difficile e lungo, a volte bisogna accontentarsi anche di un punto, non possiamo ragionare nell’ottica della promozione diretta considerando gli investimenti estivi e i possibili rinforzi non arrivati nell’attuale sessione di mercato".