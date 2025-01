Liberoquotidiano.it - "A Sidney...". Swiatek fa infuriare il pubblico, la frase sconcertante sul caffè è virale | Video

Igaè riuscita nell'impresa di eliminare Rebecca Sramkova dagli Australian Open e, allo stesso tempo, fartutto ildi Melbourne. La numero due al mondo, nell'intervista post gara, è andata a toccare un argomento molto sensibile per i cittadini di Melbourne: il. Tra Melbourne e, infatti, c'è da sempre una rivalità tra chi offre il caffé più buono. E laè caduta proprio nel tranello dell'intervistatrice. "So che sei una grande amante e bevitrice di. Qual è l'ordine didi Igae come si classifica ildi Melbourne con il resto del mondo? Fai attenzione a quello che dici qui", ha esclamato il giornalista. "Devo dire che a Sydney ho trovato caffetterie migliori", ha replicato la tennista. Poi, però, ha provato a rimediare: "Ma no, no, no, ragazzi, il fatto è che per me non è facile addormentarmi, quindi durante uno Slam il mio livello dideve essere un po' più basso, quindi lo bevo solo prima della partita, dunque non ho fatto le giuste ricerche – ha spiegato Iga in un contesto chiaramente non troppo serioso – Mi dispiace tanto per la mia risposta.