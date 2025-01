Oasport.it - Yohanes Chiappinelli: “Mi sono consacrato come maratoneta, la mia carriera è svoltata”

è stato ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione di approfondimento sull’atletica leggera condotta da Ferdinando Savarese e andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. L’italo-etiope classe 1997 ha realizzato lo scorso 1° dicembre il nuovo record nazionale di Maratona, correndo in 2h05:24 a Valencia e migliorando di 42 secondi il precedente primato di Yeman Crippa.“Tantirimasti stupiti da questo risultato, perché un miglioramento di oltre 4 minuti è tanta roba da un anno all’altro, però effettivamente la mia prima Maratona a Siviglia nel 2023 era stata un assaggio ed il 2h09 alto ci poteva stare. Poi col tempo ho capito che potevo fare molto bene e, dopo la delusione per la mancata convocazione alle Olimpiadi, mimesso sotto per far sì che la prossima Maratona fosse la mia.