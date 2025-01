Movieplayer.it - Vi manca Supernatural? Jared Padalecki sta tornando con un nuovo medical drama

Leggi su Movieplayer.it

L'ex-protagonista dello show di The CW è pronto a lasciarsi alle spalle Walker per buttarsi in una nuova avventura targata CBS Se siete ancora in lutto per la conclusione die avete mal digerito la cancellazione di Walker, non preoccupatevi,sta per fare ritorno sul piccolo schermo con untargato CBS. TVLine ha confermato che l'attore sta collaborando nuovamente con la showrunner di Walker, Anna Fricke, per unancora senza titolo in lavorazione per il celebre network. Questa nuova serie, di stampo procedurale, sarà incentrata su un "devoto medico di campagna (interpretato da) che pratica il suo stile unico di medicina improvvisata insieme alla sua nuova protetta, una giovane dottoressa in fuga .