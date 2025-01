Lanazione.it - Un convegno per combattere il degrado e l’incuria. Italia Nostra e ’Lozzbuster’ per strade e giardini puliti

Leggi su Lanazione.it

Domani alle 16,30 nella sala dell’Autorità portuale è in programma il‘Comeil lozzo e i lozzi. Per vivere meglio in una città più accogliente, più pulita, più civile’. Al dibattito organizzato dalla pagina social ‘Lozzbuster’ di Riccardo Canesi e daparteciperanno l’assessore all’Ambiente Moreno Lorenzini, quello alle Partecipare Carlo Orlandi, il presidente di Nausicaa Antonio Valenti e Luca Giovanelli della sezione apuo – lunense di. Sul tavolo la questione della città sporca e il servizio di raccolta rifiuti, che per gli organizzatori ha urgente bisogno di essere migliorato secondo un piano mirato. Da tempo la città lamentae la sporcizia che regnano sovrane lasciando il centro storico, ma anche le zone limitrofe in preda al