Tina Cipollari tronista | ecco come deve essere il suo uomo ideale

da questa stagione televisiva oltre adun’opinionista di Uomini e Donne, è tornata adanche una. Intervistata dal settimanale Chi ha spiegato perché e soprattuttoil suo. “Da qualche tempo sono single e ora mi sono stufata di stare da sola. Se verrà qualcuno? Lo spero, me lo auguro. Ma nonsomigliare al mio ex marito, non c’entra niente la scelta che ho fatto 20 anni fa, oggi tutto è cambiato“.La prima volta dia Uomini e Donne e il suo passato dahttps://t.co/InXr7Er9Wn— BICCY.IT (@BITCHYFit) January 15, 2025devonoi suoi corteggiatori“L’non esiste. Diciamo chearrivare unche mi incuriosisca, che mi piaccia. Non ho un prototipo, ovviamente sarà unmaturo, se arriva uno di trent’anni non mi interessa.