Tajani "Momento storico, vicini al cessate il fuoco a Gaza"

ROMA (ITALPRESS) – "Sono lieto di ospitare il ministro Sàar in unper la pace in Medio Oriente. Mi auguro che si possa essere finalmentea undopo quello in Libano". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio, al termine dell'incontro, a Villa Madama, con l'omologo israeliano Gideon Sàar. La notizia di un accordo imminente, ha aggiunto, "è importantissima. Speriamo possa aprire una nuova fase e consentire di riportare la pace in Medio Oriente".