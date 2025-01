Lanazione.it - Superenalotto, a Firenze centrato un ‘5’ da oltre 18mila euro

, 15 gennaio 2025 - Toscana nuovamente a segno con il, con una vincita da. La dea bendata ha infatti baciato ancora una volta la nostra regione nell'ultimo concorso. Come riporta Agipronews infatti, è statoun ''5'' da 18.016,32. Il fortunato giocatore ha giocato la sua schedina in città, in viale Alessandro Guidoni, 162. Il fortunato giocatore ha giocato presso la tabaccheria del Mercato Sas. Intanto sale ancora il montepremi del, il cui jackpot diventa ancora più alto. L’attesa cresce per centrare la combinazione vincente tentando la fortuna durante la nuova estrazione, considerando che l'ultimo ''6'' da 89,2 milioni diè arrivato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 16 gennaio, è dunque di ben 59,4 milioni di