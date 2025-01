Sport.quotidiano.net - Rossi ci riprova con la Bmw. Vale rinnova la sfida Le Mans

Leggi su Sport.quotidiano.net

Ci vediamo a Le. Ok, sicuramente anche un po’ prima, ovvero quando il calendario accenderà il semaforo verde per le prime tappe del Wec (il Mondiale endurance), ma il 2025 dintino sarà soprattutto l’anno del nuovo assalto alla 24 Ore di La. Obiettivo dichiarato, quando ieri Bmw ehanno annunciato che saranno insieme anche in questa stagione.ntino dunque sarà ancora la punta di diamante del team Bmw/Wrt e si presenterà al via del Wec al volante della Bmw M4 Gt3 con la quale – anche nel 2024 – ha già dato l’assalto alla 24 Ore più pregiata del mondo. "È fantastico correre ancora una volta su alcuni circuiti fantastici, che conosco bene avwendoli affrontati in moto", le parole con cuiha presentato il suo 2025 (di nuovo) in pista. "Le– eccolo il messaggio sul sogno chentino vuole realizzare a tutti i costi –.