Recupero Serie A, Inter-Bologna 2-2

22.42 Pareggio in altalena a San Siro. Sommer e il palo (9') negano il gol a Moro. Ma gli ospiti passano comunque,al 15',con Castro che 'allunga' il tiro di Moro. Immediato il pari nerazzurro con Dumfries in tap-in dopo la respinta di Skorupski su Dimarco (19').L'preme, ma è ancora Sommer a fare gli straordinari sulla deviazione di Odgaard. Nel, fuga di Dimarco e centro per Lautaro che sigla il sorpasso.Orsolini per Holm a rimorchio (64'),il terzino pareggia. Taremi non concretizza due buone opportunità.