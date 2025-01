Ilfattoquotidiano.it - Ragazze umiliate dal “braccio armato” di questo governo: siamo in uno Stato di polizia?

di Enza Plotino Unodista diventando il nostro Paese! Senza più i lacci e i limiti democratici del diritto e della giustizia ci avviamo a grandi passi verso un sistema autoritario e repressivo in cui il dissenso e la disobbedienza civile (anche chi scrive è iscritta ad Ultima Generazione e se avesse l’età tornerebbe nelle piazze a ribellarsi) vengono puniti violentemente perché disturbano i manovratori. L’arresto dellee dei ragazzi conteri di Brescia accusati di “adunanza sediziosa” per aver protedavanti ad una fabbrica di armi e aver imbrattato i muri e costretti, in caserma, a spogliarsi (le), mostrano platealmente come può essere violento e illegale il “” direazionario, nostalgico, misogino e omofobo quanto basta.