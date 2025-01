Sport.quotidiano.net - Qui Ancona. "I dorici a Chieti se la giocheranno»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Sauro Trillini osservatore speciale del derby trae Fermana, ricorda bene anche le sfide contro il, prossimo avversario, dell’Anconitana di Maiani, che in quegli anni lo aveva tra i protagonisti in campo. L’ex biancorosso ed ex allenatore anche dell’non giudica affatto male la prestazione deinel derby di domenica scorsa: "Nei primi dieci minuti sembrava che non ci fosse partita – attacca Trillini –, l’aveva cominciato molto bene e sembrava che potesse fare gol da un momento all’altro. Poi, invece, la Fermana è cresciuta, grazie al suo portiere, grazie anche all’imprecisione deiin attacco, così ha cominciato ad alzare il proprio baricentro e a prendere fiducia. Ma restava sempre una partita molto equilibrata, con una leggera predominanza dell’