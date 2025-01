Liberoquotidiano.it - "Questo video lo ha fatto Kyrgios": scoppia il caso per le immagini su Sinner | Guarda

Il suo torneo è iniziato con le migliori aspettative, vincendo in tre set contro il cileno Nicolas Jarry per 7-6, 7-6, 6-1 in due ore e 40 minuti di gioco. Jannikvola anche ininizio di 2025, dopo un 2024 che gli ha portato otto titoli dei quali due Slam, e sarà impegnato domani, giovedì 16 gennaio, nel match del secondo turno contro l'australiano Tristan Schoolkate. Intanto il suo rivale a parole, Nick, è già stato eliminato al primo turno contro il britannico Jacob Fearnle (numero 92 al mondo) e non potrà aizzargli contro il pubblico di Melbourne nelci fosse stato un match tra loro. Anche se c'è chi, sui social, ha citato l'ex numero 13 al mondo scherzandoci su dopo aver visto gli highlights del match tra Jarry e, nel quale sono stati ripresi quasi tutti colpi vincenti da parte del cileno in 7'25” di gioco.