Prende il posto di Helena Grande Fratello la storica concorrente pronta ad entrare Pubblico pazzo di gioia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Lafigura della televisione italiana, sta per fare il suoritorno al, uno dei reality show più seguiti del paese. Dopo la sua partecipazione all’edizione del 2020-2021, che ha visto la vittoria di Tommaso Zorzi, la donna riaprirà le porte della casa più spiata d’Italia. Questo nuovo ingresso avviene in un contesto di ascolti in calo per il programma, che ha deciso di puntare su volti noti per risollevare l’interesse del. Parliamo di Maria Teresa Ruta che non è solo un volto noto; è una vera e propria icona della televisione italiana.>> “Non potevo.”. La confessione di Jessica Morlacchi: l’addio al, i giorni di silenzio e ora la veritàLa sua carriera, iniziata negli anni ’70 come soubrette, l’ha vista protagonista in numerosi programmi di successo.