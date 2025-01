Udine20.it - Premio Nonino 2025. Sabato 25 Gennaio

La Giuria del, presieduta da Antonio Damasio, e composta da Adonis, Suad Amiry,John Banville, Luca Cendali, Mauro Ceruti, Jorie Graham, Amin Maalouf, Claudio Magris,Norman Manea ed Edgar Morin ha così assegnato i PremiDuemilaventicinque:RISIT D’AUR BEN LITTLEBARBATELLA D’OROe il VITIGNO PIGNOLOINTERNAZIONALEMICHAEL KRÜGER (La Nave di Teseo)DOMINIQUE de VILLEPIN‘MAESTRA DEL NOSTRO TEMPO’ GERMAINE ACOGNYLa consegna dei premi e le celebrazioni per i Cinquant’anni dell’Istituzione del1975-avranno luogo presso le Distilleriea Ronchi di Percoto,25alle ore 11.00Programma: Arrivo in distilleria, L’AperitivoBotanicalDrink,Grappa Cocktaile AmaroQuintessentia® di benvenuto La Famigliadistilla per gli ospiti ÙE® Acquavite d’Uva Monovitigno® Fragolino Vigne del Friuli Cerimonia di assegnazione dei PREMIPranzo e brindisi con ‘Spirito’per i Cinquant’anni dele i Quarant’anni dell’Acquavite d’Uva ÙE® creata da Benito e Giannola nel 1984.