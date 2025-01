Formiche.net - Perché l’interconnessione con Eau e Albania è strategica. Le parole di Meloni ad Abu Dhabi

Cari Colleghi, signore e signori,ho accettato molto volentieri l’invito del Presidente Mohammed bin Zayed e del Governo degli Emirati Arabi Uniti a prendere parte a questo Vertice,considero molto utile ed estremamente prezioso moltiplicare le occasioni di confronto e di dialogo sulle migliori soluzioni che possiamo mettere al servizio di una sfida epocale come la transizione energetica.Sappiamo bene che la comunità internazionale si è posta obiettivi molto ambiziosi, da questo punto di vista. Il primo Global Stocktake adottato alla COP 28 di Dubai sotto Presidenza emiratina ha fissato traguardi che sono ancora lontani dall’essere raggiunti, ma questo non deve intimorirci né indurci a indietreggiare.Deve, però, certamente, imporci di ragionare con schemi nuovi, da un lato superando l’anacronistica divisione tra Nazioni sviluppate e Nazioni emergenti – per condividere il più possibile le responsabilità e il percorso intrapreso – e dall’altro rifiutando l’approccio ideologico a una materia che non ha nulla a che fare con l’ideologia.