Pallanuoto World Cup | blackout Setterosa nel finale passa l’Olanda 11-8

Ilperde 11-8 contronella seconda giornata diCup 2025. La formazione di Carlo Silipo cede il passo alla nazionale allenata da Doudesis con lo stesso punteggio con cui è stata eliminata dai Giochi Olimpici di Parigi 2024 (quarti di). Anche in questa occasione c’è stato un calo netto delle azzurre nella seconda parte dell’incontro. Dopo un primo tempo equilibrato, chiuso sul 4-3 per, le azzurre riescono ad andare in vantaggio sul 7-5 a inizio quarto tempo. Quarta frazione in cui le ragazze di Silipo staccano la spina e subiscono un parziale di 6-1 che permette alle avversarie di mettere in fila la seconda vittoria della fase a gironi. Gruppo B che ora vedein prima posizione con sei punti e una differenza reti di +5 (22 gol fatti, 17 gol subiti).