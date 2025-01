Ilgiorno.it - Monza, lo ‘Stadio Berlusconi’ finisce in rissa: Galliani e Pd pronti alle carte bollate

– “La non intitolazione ci può stare ma per quello che avete detto vi dovreste vergognare/Ora come sempre in tribuna a leccare? Sinistrati mentali”. Lo striscione esposto in curva Sud durante la partita dell’altra sera è caustico. Lo avrà visto Renzi, aper la sua Fiorentina (battuta a sorpresa dai biancorossi), lo hanno visto anche i politici monzesi, ovviamente divisi. Fa ancora rumore quanto accaduto l’altra sera in Consiglio comunale. Dopo un anno e mezzo di attesa, Martina Sassoli (Gruppo Misto, ex Forza Italia) ha portato in aula la mozione con la quale chiedeva l’intitolazione del vecchio stadio Brianteo a Silvio Berlusconi (artefice con i suoi capitali della salita in Serie A dei biancorossi). La maggioranza di centrosinistra ha però “massacrato“ l’idea demolendo la figura dell’ex premier.