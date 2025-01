Liberoquotidiano.it - Mo: Starmer, 'dopo tregua, concentrarsi su soluzione due Stati'

Londra, 15 gen. (Adnkronos) - "Una notizia attesa da tempo che il popolo israeliano e palestinese attendevano con ansia". il primo ministro britannico Keirha accolto con queste parole l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, aggiungendo, in una dichiarazione, che i due popoli "hanno sopportato il peso di questo conflitto, innescato dai brutali terroristi di Hamas". "Ora - ha detto ancora il premier inglese - l'attenzione dovrebbesu come garantire un "futuro migliore in modo permanente. fondato su unaa due".